Am Dienstagmorgen notiert das Dollar/Franken-Paar zum Vorabend praktisch unverändert bei 0,7765. Im Tief am Montagnachmittag war das Paar bis auf 0,7731 gefallen und hatte sich dann leicht erholt. Auch gegenüber dem Euro tendiert der Franken seitwärts, das Euro/Franken-Paar steht zurzeit bei 0,9226 (Vorabend 0,9221, Tiefpunkt Montagmorgen 0,9196). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar nur wenig bewegt, aktuell notiert das Paar bei 1,1882.