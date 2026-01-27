Am Dienstagmorgen notiert das Dollar/Franken-Paar zum Vorabend praktisch unverändert bei 0,7765. Im Tief am Montagnachmittag war das Paar bis auf 0,7731 gefallen und hatte sich dann leicht erholt. Auch gegenüber dem Euro tendiert der Franken seitwärts, das Euro/Franken-Paar steht zurzeit bei 0,9226 (Vorabend 0,9221, Tiefpunkt Montagmorgen 0,9196). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar nur wenig bewegt, aktuell notiert das Paar bei 1,1882.
Der Blick der Märkte richtet sich in dieser Woche auf die US-Notenbank Fed, die heute ihre zweitägige geldpolitische Sitzung beginnt. Beobachter rechnen nicht damit, dass es zu weiteren Zinssenkungen kommt. Dennoch könnte das Treffen Impulse liefern, da möglicherweise erste Hinweise oder sogar eine Ankündigung zur künftigen Besetzung des Fed-Vorsitzes erfolgen könnten.
Am heutigen Handelstag dürfte dem US-Konsumentenvertrauen für Januar unter den rar gesäten Makrodaten die höchste Aufmerksamkeit zukommen. Der private Konsum ist von grosser Bedeutung für die US-Wirtschaft.
awp-robot/an/to
(AWP)