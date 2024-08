Der Euro hat zum US-Dollar am Nachmittag derweil weiter leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1125 nach 1,1143 gegen Mittag gehandelt. Man habe sich in jüngster Vergangenheit etwas zu sehr auf den Dollar fokussiert, hiess es am Markt. Insbesondere die Erwartungen von Zinssenkungen durch die US-Notenbank hätten in den letzten Tagen den Dollar belastet.