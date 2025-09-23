Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9347 weiter auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar ist mit 0,7918 nahezu unverändert. Auch beim Euro/Dollar-Paar sind bei einem Stand von 1,1805 keine grossen Veränderungen auszumachen.
Ökonomen wie Thomas Gitzel von der VP Bank heben mit Blick auf die Stimmungsdaten aus der Eurozone hervor, dass die Daten vor allem mit Blick auf die Industrie ernüchternd seien. Dagegen sei der Dienstleistungssektor ein Lichtblick gewesen. Diesen Punkt betonen auch die ING-Experten. Immerhin sei der Gesamtindex leicht auf 51,2 von 51,0 gestiegen.
Im Handelsverlauf stehen noch die Stimmungsdaten aus den USA dann auf der Agenda.
awp-robot/hr/rw
(AWP)