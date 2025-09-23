Ökonomen wie Thomas Gitzel von der VP Bank heben mit Blick auf die Stimmungsdaten aus der Eurozone hervor, dass die Daten vor allem mit Blick auf die Industrie ernüchternd seien. Dagegen sei der Dienstleistungssektor ein Lichtblick gewesen. Diesen Punkt betonen auch die ING-Experten. Immerhin sei der Gesamtindex leicht auf 51,2 von 51,0 gestiegen.