Dabei hält die zuletzt gestiegene Franken-Stärke allerdings an. So geht das Dollar/Franken-Paar aktuell zu 0,7939 um. Sorgen um einen ausgedehnten Handelskrieg zwischen den USA und China hatten Investoren in den vergangenen Tagen weiter in sichere Häfen wie den Franken oder Gold investieren lassen. Auch das Euro/Franken-Paar verharrt mit 0,9227 weiter klar unter der 93 Rappen-Marke, unter die es vergangene Woche gefallen war. Zugleich zeigt sich das Euro/Dollar-Paar ebenfalls kaum bewegt bei 1,1622.