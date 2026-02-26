So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9124 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar ist mit zuletzt 0,7721 kaum verändert. Ebenso notiert das Euro/Dollar-Paar mit 1,1817 nur minim höher als am Vorabend mit 1,1806.
In diesem Umfeld blieben die geopolitischen die wichtigsten Einflussfaktoren, heisst es in einem Kommentar. Zwar habe es jüngst Signale für mögliche Zugeständnisse des Irans gegeben, die Gefahr einer US-Intervention am Persischen Golf bleibe aber präsent und auch Kuba müsse im Blick behalten werden.
awp-robot/hr/dm
(AWP)