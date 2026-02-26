Die Devisenmärkte präsentieren sich am Donnerstag zunächst kaum bewegt. Datenseitig und auch von Seiten der Notenbankvertreter gab es zuletzt nur wenige Impulse für das Geschehen an den Finanzmärkten. Vermutlich werde sich dies auch im heutigen Handelsverlauf kaum ändern, heisst es etwa in einem Ausblick der Helaba.