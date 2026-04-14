Das Dollar/Franken-Paar notiert am Morgen bei 0,7836 und damit auf dem Niveau vom Vorabend. Auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt und kostet aktuell mit 1,1761 in etwa so viel wie am Montagabend. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9216 mehr oder weniger auf der Stelle.