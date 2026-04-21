Das Dollar/Franken-Paar hat sich bei einem Stand von 0,7786 seit dem Vorabend kaum von der Stelle bewegt. Auch die europäische Gemeinschaftswährung bleibt gegenüber dem US-Dollar mit einem Kursniveau von 1,1781 stabil. Entsprechend verharrt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9173 mehr oder weniger auf dem Niveau vom Montagabend.