Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9112 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls kaum von der Stelle. In der Nacht bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7835. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1630 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1612.