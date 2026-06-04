Die Anleger haben weiter den Nahen Osten im Blick. Rund um die Lage im Iran gab es wenig Neues. Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Aussenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Allerdings hat die Hisbollah-Miliz im Libanon mittlerweile die Bedingungen für eine Waffenruhe mit Israel abgelehnt, was den Rückgang der Ölpreise etwas bremste.