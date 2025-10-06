Schulden an vielen Orten Hauptthema

Für Unsicherheit sorgen vor allem die politischen Verwerfungen in Frankreich, nach dem schnellen Rücktritt des neuen Premiers. Die politische Krise drückte den Eurokurs zeitweise bis auf 1,1652 Dollar. Da Einsparungen im Haushalt durch die politischen Mehrheitsverhältnisse fast unmöglich erscheinen, droht der hohe Schuldenberg immer mehr zum Problem zu werden. «Sorgen müssen sich die Franzosen aber nicht machen, denn die EZB kann jederzeit unbegrenzt Staatsschulden aufkaufen», schreibt die Valiant Bank. Das Vertrauen in den Euro bröckle aber so immer weiter.