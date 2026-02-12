Zuletzt notierte das US-Dollar/Franken-Paar bei 0,7696 nach 0,7721 am Morgen. Das Währungspaar Euro/Franken ging derweil bei 0,9135 ebenfalls tiefer um als am Morgen (0,9155). Vor allem in der ersten Tageshälfte hatte der Franken zugelegt, im Laufe des Tages flachten die Gewinne dann wieder etwas ab. Derweil hat der Euro zum Dollar per Saldo ganz leicht Boden gutgemacht, das entsprechende Währungspaar stand am Abend bei 1,1870 nach 1,1857 am Morgen, zwischendurch war es noch etwas höher gegangen.