Am Freitag hat des derweil kaum kursbewegende Nachrichten gegeben. In Deutschland machte der Bundesrat den Weg für das Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD frei. Wie am Dienstag schon im Bundestag kam nun auch in der Länderkammer die nötige Zweidrittelmehrheit für die entsprechende Änderung des Grundgesetzes zustande. Die Ankündigung des Paketes hatte zunächst den Euro beflügelt. Anleger erhoffen sich ein höheres Wirtschaftswachstum in Deutschland und der Eurozone.