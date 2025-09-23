Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten den Euro nicht. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September insgesamt leicht verbessert. Während sich der Indikator für die Stimmung im Industriesektor unerwartet eingetrübt hat, hellte sie sich im Dienstleistungssektor etwas auf. «Dabei ist die Verbesserung in den vergangenen Monaten alleine auf einen Anstieg des deutschen Index zurückzuführen, während sich für die anderen Länder kein Aufwärtstrend der Konjunktur abzeichnet», schreiben Experten der Commerzbank.