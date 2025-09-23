So notiert das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9352, nach 0,9347 am Mittag. Auch gegenüber dem Greenback notiert der Franken minim tiefer - der Dollar kostet 0,7928 Franken nach 0,7918 am Mittag. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich zum Dollar ebenfalls leicht abgeschwächt, das Kurspaar EUR/USD steht bei 1,1796.
Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten den Euro nicht. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September insgesamt leicht verbessert. Während sich der Indikator für die Stimmung im Industriesektor unerwartet eingetrübt hat, hellte sie sich im Dienstleistungssektor etwas auf. «Dabei ist die Verbesserung in den vergangenen Monaten alleine auf einen Anstieg des deutschen Index zurückzuführen, während sich für die anderen Länder kein Aufwärtstrend der Konjunktur abzeichnet», schreiben Experten der Commerzbank.
awp-robot/ls/cf
(AWP)