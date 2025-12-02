Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, verharrte bei 2,4 Prozent. «Damit dürfte die Kernteuerungsrate im vierten Quartal dieses Jahres klar über den Erwartungen der EZB liegen», kommentierte Commerzbank-Experte Vincent Stamer. Das spreche einmal mehr dafür, dass die EZB die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau hält. Da an den Märkten am 18. Dezember auch keine Zinssenkung der EZB erwartet wird, hielt sich der Euro zuletzt in einer engen Handelsspanne.