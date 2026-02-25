Am Devisenmarkt haben sich die Leitwährungen am Mittwochabend kaum vom Fleck bewegt. Der Euro notiert zum US-Dollar mit 1,1806 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1792, während sich das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne um die Marke von 0,7729 Franken bewegt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9125 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.