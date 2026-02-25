Damit bleibe der Euro in der Defensive, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Verunsicherung rund um das vom US-Präsidenten Donald Trump angerichtete Zollchaos sei hoch und auch der Iran-Konflikt bleibe ein Unsicherheitsfaktor, wenngleich die Diplomatie noch nicht erschöpft zu sein scheine.
Die mit Spannung erwartete Rede des US-Präsidenten Donald Trump zur Lage der Nation vom Vorabend konzentrierte sich vor allem auf die Innenpolitik und brachte daher kaum neue Erkenntnisse. Trump hob insbesondere die politischen Errungenschaften seiner Regierung hervor und äusserte sich kaum zum Zoll-Thema.
awp-robot/mk/
(AWP)