Am Donnerstag könnten am Vormittag anstehenden Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone sowie der Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland für Bewegung sorgen. Am Nachmittag werden in den USA die die Erstanträge aus Arbeitslosenhilfe sowie der Einkaufsmanagerindex von S&P Global veröffentlicht.