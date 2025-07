Am Devisenmarkt halten sich die Kursausschläge weiterhin in Grenzen. Tendenziell gibt aber der US-Dollar weiter etwas nach. Aktuell wird der Greenback zu 0,7967 Franken gehandelt nach 0,7982 Franken am Morgen. Am Vortag hatte der Dollar teilweise noch bei über 0,80 Franken notiert.