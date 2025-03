Durchwachsene Wirtschaftsnachrichten von einzelnen Ländern der Eurozone hätten sich kaum auf den Eurokurs ausgewirkt, hiess es im Handel. So trübte sich etwa das Konsumentenvertrauen in Frankreich überraschend leicht ein, statt sich wie erwartet etwas aufzuhellen. Auch die Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter aus den USA bewegten die Devisenkurse am Nachmittag kaum.