Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich am Abend kaum vom Fleck und bewegt sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,8050. Die europäische Gemeinschaftswährung bleibt gegenüber dem US-Dollar auf einem Kursniveau von 1,1596.
In den letzten Tagen hätten die Erwartungen für die Dezember-Sitzung der US-Notenbank Fed erneut korrigiert; mittlerweile sei eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte fast wieder vollständig eingepreist, sagte Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank.
Das liege möglicherweise zum Teil daran, dass sich mit Kevin Hassett als Spitzenkandidat für die Nachfolge als Fed-Chef wohl ein Vertreter einer lockeren Geldpolitik herauskristallisiert habe, so der Devisen-Experte. Zudem zeigten US-Konjunkturdaten zwar weiterhin keinen grossen Einbruch, aber doch eine langsame Abkühlung der US-Volkswirtschaft.
awp-robot/
(AWP)