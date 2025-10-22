Zwar werden zumindest die wichtigen September-Inflationsdaten am Freitag zur Verfügung gestellt, die eigentlich bereits am 15. Oktober veröffentlicht werden sollten. Damit stehen der US-Notenbank Fed für ihre Zinsentscheidung kommende Woche immerhin Preisdaten zur Verfügung. «Wichtiger wären für die Notenbank allerdings die Daten zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt», schreibt die Commerzbank. Damit blieben die Währungshüter noch halb im Blindflug. Allerdings gilt eine Senkung ohnehin als quasi sicher.