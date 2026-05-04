So tendiert die US-Währung am Abend bei 0,7833 Franken nach 0,7811 im frühen Handel. Der Euro hat sich in dieser Zeit zum Greenback ebenfalls etwas abgeschwächt und steht bei 1,1697 nach 1,1727 am Morgen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9162 mehr oder weniger auf der Stelle.