Am Markt gibt es nach den jüngsten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump weiter die Hoffnung auf Verhandlungen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des Kriegs. Dies hatte zuletzt die Ölpreise wieder ein Stück weit nach unten gedrückt und die Inflationssorgen der Anleger etwas gedämpft. Allerdings hatte der Iran bisher Verhandlungen mit den USA dementiert.