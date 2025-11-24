Am Markt ist von einem eher impulsarmen Handel die Rede. Für etwas Enttäuschung sorgte das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland, das am Vormittag veröffentlicht wurde. Nach dem leichten Plus im Oktober ging es im November mit Deutschlands wichtigstem Wirtschaftsbarometer schon wieder nach unten. Die aktuelle Lage bewerten die Unternehmen zwar etwas besser - der Blick nach vorne ist aber frostig. Von Konjunkturoptimismus für das Jahr 2026 könne jedenfalls kaum die Rede sein, heisst es in einem Kommentar der VP Bank dazu.