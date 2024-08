Das EUR/CHF-Paar hat die Marke von 0,94 wieder überschritten und wird zur Berichtszeit bei 0,9408 nach 0,9392 am Morgen gehandelt. Im 24-Stunden-Vergleich ist die Bewegung etwas grösser mit 0,9362 am Donnerstag zur selben Zeit. Auch bei USD/CHF gibt es wenig Veränderung. Das Paar geht aktuell zu 0,8489 um nach 0,8480 am Morgen. Auch hier ist die Bewegung über den letzten Tag aber etwas grösser (0,8440). Am frühen Donnerstag war das Paar sogar kurzfristig unter die 84er-Marke gefallen und damit auf ein neues Jahrestief bzw. ein neues Jahreshoch des Frankens zum Dollar.