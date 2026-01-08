Am Berichtstag stehen zwar verschiedene Konjunkturdaten aus Europa, etwa Arbeitslosenzahlen oder zum Vertrauen der Industrie, und den USA (Handelsbilanz, Produktivität) auf dem Programm. Das konjunkturelle Highlight der Woche dürfte aber die für den Freitag angesagten Daten zum Arbeitsmarkt in den USA sein.