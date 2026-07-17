Das dürfte wohl mit der allgemein etwas getrübten Stimmung an den Finanzmärkten und einer leichten Gegenbewegung auf frühere Verluste zurückzuführen sein, heisst es im Handel. Überbewerten sollte man die Bewegung allerdings nicht, dafür ist sie zu gering: USD/CHF ist auf 0,8070 von 0,8090 gesunken, EUR/CHF geht bei 0,9233 nach 0,9253 um. Das EUR/USD-Paar notiert derweil mit 1,1441 minimal höher als am Morgen (1,1437).