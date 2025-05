Der Greenback wird zurzeit bei 0,8386 Franken gehandelt, nachdem er am Vortag über weite Strecken oberhalb von 84 Rappen lag. Derweil kostet der Euro am Mittwochmorgen 0,9382 Franken nach 0,9402 Franken am Vorabend. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in der Nacht kaum bewegt und notiert aktuell bei 1,1188 Dollar.