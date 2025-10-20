Das USD/CHD-Währungspaar notiert am frühen Montagmorgen bei 0,7927 und damit praktisch auf dem gleichen Stand wie am Freitagabend. Vor dem Wochenende war das Paar im Tagestief bis auf 0,7872 und damit auf dem tiefsten Stand seit rund einem Monat gesunken. Der Franken hatte aber nicht nur zum Dollar, sondern auch zum Euro klar gewonnen. Aktuell wird das Paar zu 0,9253 nach 0,9247 gehandelt. Hier war das Tief am Freitagmorgen bei 0,9218, was in etwa dem Niveau zu Beginn des US-Zollkriegs Anfang April entsprochen hatte.