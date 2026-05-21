Das am Vorabend publizierte Protokoll der US-Notenbank von der letzten Zinssitzung zeigt, dass die Mehrheit der Mitglieder Zinserhöhungen in Betracht ziehen würde, sollte die Inflation dauerhaft über dem angestrebten Ziel liegen. Zudem wollten zahlreiche Mitglieder den «Easing Bias» aufgeben, wie es bei der Commerzbank in einem Morgenkommentar heisst. Zudem wiesen einige Mitglieder auf Risiken durch «erhebliche Beteiligung» von Hedgefonds am US-Treasurymarkt hin.