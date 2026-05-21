Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9146 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch der US-Dollar kostet mit 0,7872 Franken etwa gleich viel wie am Vorabend. Das Euro/Dollar-Paar steht mit 1,1619 nach 1,1631 am Vorabend leicht tiefer.
Zu den zentralen Gesprächsthemen gehören die Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach sich die USA und der Iran in der finalen Phase der Verhandlungen befänden. Gleichzeitig bekräftigte er aber, Angriffe in den kommenden Tagen wieder aufzunehmen, sollte der Iran seinen Bedingungen nicht zustimmen.
Das am Vorabend publizierte Protokoll der US-Notenbank von der letzten Zinssitzung zeigt, dass die Mehrheit der Mitglieder Zinserhöhungen in Betracht ziehen würde, sollte die Inflation dauerhaft über dem angestrebten Ziel liegen. Zudem wollten zahlreiche Mitglieder den «Easing Bias» aufgeben, wie es bei der Commerzbank in einem Morgenkommentar heisst. Zudem wiesen einige Mitglieder auf Risiken durch «erhebliche Beteiligung» von Hedgefonds am US-Treasurymarkt hin.
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(AWP)