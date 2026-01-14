Auch weitere Konjunkturdaten aus den USA am Nachmittag gaben keine neuen Impulse. Im November hatten sich die Umsätze im US-Einzelhandel etwas besser als erwartet entwickelt. Zudem war bekannt geworden, dass sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im November überraschend deutlich verstärkt hat. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 3,0 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet. Die US-Daten dürften insgesamt die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen gebremst haben, heisst es im Handel.