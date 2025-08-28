Insgesamt neigt der Franken derzeit aber leicht zur Stärke. So hat sich das USD/CHF-Paar weiter minim nach unten bewegt und notiert aktuell mit 0,8008 nur knapp über der 0,80er-Marke. Das Morgentief von 0,8004 war dabei der tiefste Stand seit rund 4 Wochen. Auch das EUR/CHF-Paar zeigt eher abwärts. Auf dem aktuellen Niveau von 0,9327 bzw. auf dem Tagestief von 0,9323 befindet sich der Wert auf dem tiefsten Stand seit Anfang August.