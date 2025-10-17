Die in der Eurozone veröffentlichten Verbraucherpreise bewegten den Markt kaum. Die Jahresinflationsrate ist im September leicht auf 2,2 Prozent gestiegen. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Allerdings ist die Kernrate etwas höher als erwartet ausgefallen. An den Märkten wird weiterhin von einer stabilen Leitzinsentwicklung in der Eurozone ausgegangen, was auch durch Aussagen des deutschen Bundesbankchefs Joachim Nagel untermauert wurde.