Der Dollar hat mit 0,8097 Franken etwas an Boden gut gemacht. Auch der Euro zeigte sich im US-Handel wieder etwas schwächer. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Abend 1,1386 US-Dollar nach 1,1430 am späten Nachmittag. Jedoch haben sich beide Währungspaare im Vergleich zum frühen Geschäft kaum verändert. Zwischenzeitlich deutlicher Abgaben holte der Dollar wieder auf.