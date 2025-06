Auch der Dollar hält sich auf dem historisch tiefen Niveau stabil. Am Nachmittag notiert er zum Franken bei 0,7961 nach 0,7969 am Mittag und noch etwas höheren 0,7976 am Morgen. Damit hat er zum Niveau von Ende letzter Woche noch einmal an Wert eingebüsst. Das Euro/Dollar-Paar steht derweil bei 1,1737 und damit ebenfalls auf gleichem Niveau wie am Vormittag.