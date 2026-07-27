Das USD/EUR-Paar war im frühen Montagshandel über die Marke von 1,14 gestiegen, fiel zuletzt mit 1,1396 aber wieder knapp darunter. Noch am Freitagabend war das Paar mit 1,1371 aber klar unter der 1,14er-Marke gehandelt worden. Auch zum Franken fiel der Greenback. Das USD/CHF-Paar ging am Mittag zu 0,8151 um nach 0,8181 vor dem Wochenende (Morgen 0,8050). Die Bewegungen bei EUR/CHF hielten sich damit in relativ engen Bahnen mit zuletzt 0,9289. In der Tendenz bleibt der Franken unter Druck. Im engen Wochenendhandel war zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch bei 0,8186 erzielt worden. Und auch zum Euro gab es einen neuen Tiefstand für den Franken bei 0,9317.