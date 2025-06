Der Euro hat am Nachmittag zum US-Dollar zwar leicht an Wert eingebüsst, er verteidigt aber mit 1,1501 Dollar die Marke von 1,15. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9405 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch der Dollar/Franken-Paar bewegt sich bei 0,8176 kaum vom Fleck.Angesichts des am Mittwochabend anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank Fed überrasche die Zurückhaltung am Währungsmarkt nicht, heisst es im Handel. Von den US-Geldhüten wird kein Zinsschritt erwartet, umso stärker rücken daher die Prognosen, die sogenannten Dot Plots, in den Fokus. Sie zeigen an, wie viele