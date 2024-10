In den Blickpunkt geraten am Berichtstag das FOMC-Sitzungsprotokoll, das nach Börsenschluss in Europa publiziert wird, sowie Reden von verschiedenen Fed-Mitgliedern. Die nächsten wichtigen Daten sind die Konsumentenpreise in den USA, welche allerdings erst am Donnerstag vorgelegt werden. Die Stimmung könnte deshalb vorerst von Zurückhaltung geprägt sein.