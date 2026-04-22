Dass der Waffenstillstand auf Intervention von Pakistan nun auf unbestimmte Zeit verlängert wurde, beruhigte die Märkte nur wenig. Zumindest bleibe jedoch die Hoffnung bestehen, dass der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Der Krieg zieht sich aber immer weiter in die Länge. «Präsident Trump hatte sich den Krieg wohl anders vorgestellt. Doch mittlerweile dauert dieser schon mehrere Wochen an und ein Ende ist erst einmal nicht in Sicht», heisst es in einem Kommentar von IG.