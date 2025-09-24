Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls mit Kursen von 0,7921 kaum von der Stelle. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst, hält sich aber mit 1,1801 über der Marke von 1,18. Laut Helaba verläuft eine erste Unterstützung beim 21-Tagedurchschnitt, der derzeit bei 1,1733 liegt.