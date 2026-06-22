Zuletzt hatte der US-Dollar etwas hinzugewonnen. Am Markt wird das vor allem mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und den begleitenden Kommentaren von der Medienkonferenz begründet. Der Fokus auf die anhaltend hohe Inflation hat am Markt die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung in den USA geschürt und damit dem Dollar den Rücken gestärkt und den Euro entsprechend belastet.