Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9211 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls kaum von der Stelle, wie der aktuelle Stand von 0,7811 zeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1792 zeigt.