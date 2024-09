Zum Wochenschluss stehen nur wenige wichtige Daten auf der Agenda. In der Eurozone steht am Morgen die Industrieproduktion auf der Agenda. Sie werde die geldpolitische Lockerung der EZB vom gestrigen Donnerstag als angemessen bestätigen, heisst es in einem Morgenkommentar der Helaba. Die EZB hatte am gestrigen Donnerstag den als Leitzins fungierenden Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent reduziert und den Haupt- und Spitzenrefinanzierungssatz um jeweils 60 Basispunkte.