So notiert das USD/CHF-Paar im frühen Handel bei 0,7928, nach 0,7923 am Vorabend. Auch zum Euro hat der US-Dollar in der Nacht ganz leicht Terrain gewonnen und wird derzeit zu 1,1777 nach 1,1787 am Vorabend gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9336 mehr oder weniger auf der Stelle.