Allerdings gibt es Grund zur Vorsicht: Die Daten wurden wegen des «Shutdown» der US-Regierung verspätet veröffentlicht. Daher konnten wichtige Daten für den Oktober teils nicht erhoben werden, womit es auch keine Gesamtzahlen zur Inflationsentwicklung im Oktober gibt, wie das zum US-Arbeitsministerium gehörende Bureau of Labor Statistics (BLS) bereits angekündigt hatte. Ein Vergleich der Teuerungsrate von Oktober auf November fehlt daher.