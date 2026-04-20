Entsprechend präsentieren sich auch die wichtigsten Währungspaare kaum verändert seit dem Morgen. So geht das Euro/Franken-Paar zu 0,9192 um. Das Dollar/Franken-Paar ist mit 0,7818 leicht tiefer als noch im frühen Handel und das Euro/Dollar-Paar tritt mit 1,1757 auf der Stelle.
Am Wochenende hatte der Iran die angekündigte Öffnung der Strasse von Hormus wieder rückgängig gemacht und geht dort militärisch gegen Schiffe vor. Für Spannungen sorgt aber vor allem die Seeblockade der USA in der Strasse von Hormus: Die US-Marine hatte am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht.
«Im Fokus bleiben eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zu der Trump für heute Abend aufgerufen hat», heisst es in einer Analyse der Dekabank. Nach deren Einschätzung sei ein Abschlussdeal kurzfristig unwahrscheinlich, «realistischer erscheint ein Übergangskompromiss».
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(AWP)