«Dies würde es den Notenbanken wohl ermöglichen, durch den dann als vorrübergehend angesehenen Preisschock 'hindurchzusehen' und nicht mit einem Zinserhöhungszyklus zu reagieren», kommentieren die Experten der Helaba. Die Gemengelage sei aber komplex, nicht nur auf der geopolitischen Ebene, wo widerstrebende Interessen von verschiedenen Beteiligten aufeinanderträfen, sondern auch für die Geldpolitiker. So seien ja nicht nur die Sorgen vor einem Inflationsschub gestiegen, sondern auch die konjunkturellen Risiken. «Die Gefahr, einen zinspolitischen Fehler zu begehen, ist gross.»