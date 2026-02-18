Am Morgen tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9129 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum. In der Nacht blieb es in einer engen Spanne um die Marke von 0,77 mit frühen Kursen von 0,7708. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls quasi nicht bewegt, das aktuelle Kursniveau liegt bei 1,1844 US-Dollar pro Euro.