Derweil beeinflusste die Veröffentlichung des Sentix-Konjunkturindikators am Morgen die Devisenkurse kaum. In der Eurozone hat sich demnach die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten überraschend wieder verschlechtert. Der Sentix fiel im November um 2,0 Punkte auf minus 7,4 Punkte. Im Oktober war der Konjunkturindikator noch gestiegen. Am Markt war aber mit einem weiteren Anstieg auf minus 4,0 Punkte gerechnet worden.