Per Saldo ist der US-Dollar gegenüber Franken und Euro leicht gestiegen. Das USD/CHF-Paar wird am frühen Morgen zu 0,8059 gehandelt nach 0,8048 am Freitagabend, bei EUR/USD sind es 1,1562 nach 1,1567. Für das Euro/Franken-Paar ergibt das aktuell 0,9318 nach 0,9310 am Freitagabend.
Die Hoffnungen auf eine Beendigung des Shutdowns kommen auf, nachdem der Senat am späten Sonntagabend mit Stimmen der Demokraten dafür gestimmt hat, über ein aus dem Repräsentantenhaus stammendes Übergangsbudget zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament genommen.
awp-robot/cf/ys
(AWP)