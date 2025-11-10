Die Kurse der wichtigsten Fremdwährungen zeigen sich zum Wochenstart wenig bewegt. Geprägt wird das Marktgeschehen am Montagmorgen von der ersten Annäherung zwischen den Republikanern und den Demokraten in den USA in der Frage des Haushaltsstreits. Im ungewöhnlich langen Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) bahnt sich demnach eine Lösung an.