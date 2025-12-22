Das Währungspaar Euro/Dollar wird aktuell zu 1,1717 gehandelt. Das ist etwa gleich viel wie im Freitagshandel. Auch Dollar/Franken hat sich bei einem Kurs von zuletzt 0,7946 in dieser Zeit nur wenig verändert. Auch das Euro/Franken-Paar tritt daher bei Kursen von 0,9311 mehr oder weniger auf der Stelle.