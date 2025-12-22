Das Währungspaar Euro/Dollar wird aktuell zu 1,1717 gehandelt. Das ist etwa gleich viel wie im Freitagshandel. Auch Dollar/Franken hat sich bei einem Kurs von zuletzt 0,7946 in dieser Zeit nur wenig verändert. Auch das Euro/Franken-Paar tritt daher bei Kursen von 0,9311 mehr oder weniger auf der Stelle.
Händler vermissten Impulse, die dem Geschäft eine Richtung geben könnten. Schon im der vergangenen Woche hatten weder der unerwartete Rückgang der US-Inflation noch die Zinspause der EZB die Märkte nachhaltig beeinflussen können. Und auch in den kommenden Tagen wird sich laut Händlern nicht viel daran ändern.
Zwar werden am Dienstag noch revidierte BIP-Daten aus den USA veröffentlicht. Doch diese dürften wohl nur bisherige Schätzungen bestätigen, dass die USA im 3. Quartal um 3,2 Prozent gewachsen seien und sich der Preisdruck möglicherweise etwas verstärkt habe, kommentierte Swissquote. Danach dürften die Märkte in den «Jahresendmodus» wechseln, schreibt die Onlinebank weiter.
awp-robot/pre
(AWP)